Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству

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Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.

Полная ответственность за последствия произошедшего в документе возлагается на Израиль, передает РИА Новости.

«Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт», — сказано в тексте.

Иран также призвал СБ ООН «строжайшим образом» осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, включая созыв срочного заседания Совбеза.

Как считают иранские дипломаты, меры Совбеза должны быть направлены на оперативное привлечение к ответу виновных в этом преступлении.