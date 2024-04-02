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Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству

Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству

Иран оставляет за собой право на решительный ответ Израилю за нападение на консульство в Дамаске, говорится в письме постпредства ИРИ при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета Безопасности.

Полная ответственность за последствия произошедшего в документе возлагается на Израиль, передает РИА Новости.

«Исламская Республика Иран оставляет за собой законное неотъемлемое право в рамках международного права и Устава ООН обеспечить решительный ответ на такой достойный осуждения акт», — сказано в тексте.

Иран также призвал СБ ООН «строжайшим образом» осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и предпринять меры, включая созыв срочного заседания Совбеза.

Как считают иранские дипломаты, меры Совбеза должны быть направлены на оперативное привлечение к ответу виновных в этом преступлении.

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