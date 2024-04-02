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СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»

СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»

В течение последних месяцев Российская Федерация могла накопить около 120 ракет типа «Калибр». Об этом сообщает Defense Express.

Вспоминая данные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за ноябрь 2023 года, издание пишет, что Россия на тот момент имела накопленный запас в 165 ракет типа «Калибр». В том же числе, темп производства мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Согласно вышеупомянутым данным, сейчас речь может идти о том, что Россия за последние четыре месяца накопила от 80 до 120 ракет. Или же от 245 до 285 ракет, если считать возможный общий запас.

«Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию – по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь «на старте» количество КР (крылатых ракет) воздушного базирования оказалась несколько меньше, чем количество «Калибров», – пишет издание.

Также издание напоминает о том, что, согласно официальному отчету Воздушных сил, в промежутке между 21 и 31 марта, россияне применили 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55. Из-за исчерпания запаса крылатых ракет, Россия может «распаковать» запас «Калибров».

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