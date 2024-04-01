Греция предоставит Украине крупную партию боеприпасов

122 Просмотров

Греция планирует поставить Украине крупную партию боеприпасов. Их передадут через Чехию. Об этом сообщает iEidiseis.

«Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета», – говорится в материале издания.

Также СМИ указывает, что боеприпасы будут поступать из запасов греческой армии, а Вооруженные силы Греции оценили их как «пригодные к использованию».

Греция планирует их продать за 150 млн евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.