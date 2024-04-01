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Главное Армия

Греция предоставит Украине крупную партию боеприпасов

Греция предоставит Украине крупную партию боеприпасов

Греция планирует поставить Украине крупную партию боеприпасов. Их передадут через Чехию. Об этом сообщает iEidiseis.

«Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета», – говорится в материале издания.

Также СМИ указывает, что боеприпасы будут поступать из запасов греческой армии, а Вооруженные силы Греции оценили их как «пригодные к использованию».

Греция планирует их продать за 150 млн евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

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