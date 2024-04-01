«Могли погибнуть и дипломаты». Посол обещает ответ Ирана на израильский удар по дипмиссии в Дамаске

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Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Тегеран ответит Израилю на удар по иранскому посольству в САР, сообщает иранское государственное ТВ IRIB.

«Израиль поразил здание консульства Ирана 6 ракетами, выпущенными с истребителей F-35 на Голанских высотах. Убито около семи человек. Сейчас я не могу назвать никаких имен», – говорится в заявлении посла Ирана в Сирии.

Он также уточнил, что несколько военных советников КСИР погибли в атаке Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

«Вследствие удара могли погибнуть и иранские дипломаты, находившиеся в здании», – отметил он.

«После всех этих преступлений против палестинского народа за последние шесть месяцев, сегодня они совершили это преступление и против Ирана», – выразил возмущение дипломат, добавив, что погибли и два сотрудника полиции. «Сионистский враг не уважает никакие международные нормы» – заявил посол.