Задержаны лица, кравшие оборудование у интернет-провайдеров (видео)

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В полицию поступили многочисленные обращения о краже энергоносителей из сетевых распределительных блоков, установленных в зданиях нескольких провайдерских компаний, обеспечивающих население бесперебойным интернетом, в основном в Наримановском районе столицы.

Как сообщает МВД, совершившие указанное преступление жители столицы Ульви Гурбанов и Турал Мамедзаде были задержаны сотрудниками 16-го отдела Наримановского районного управления полиции. Выяснилось, что они похитили энергоносители различных поставщиков не только в Наримановском, но и в Насиминском, Ясамальском и других районах. В ходе расследования было установлено, что У.Гурбанов и Т.Мамедзаде похитили энергоносители около 100 интернет-распределительных блоков на территории города Баку. Украденные энергоносители на автомобиле Т.Мамедзаде были доставлены в пункты приема цветных металлов и проданы.

Их преступные действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные на территории. В 16-м отделе полиции продолжается расследование с целью установления причастности У.Гурбанова и Т.Мамедзаде к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Баку.