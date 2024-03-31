В СБУ резко ответили на требование МИД России

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Российский МИД сегодня заявил о якобы причастности Украины к теракту в ТЦ под Москвой, а также потребовал ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. В СБУ назвали это заявление никчемным.

«Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей», – говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

В СБУ также обратили внимание на тот факт, что такие заявления министерства страны-агрессора по поводу событий в Подмосковье звучат именно во вторую годовщину освобождения украинскими защитниками Бучи от оккупантов, где были обнаружены многочисленные факты массовых убийств мирных жителей.

«Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие», – подчеркнули в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина.

В СБУ добавили, что любые слова российского МИДа «являются ничтожными».

«РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли», – говорят в спецслужбе.