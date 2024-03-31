На выборах в Турции лидирует правящая партия (обновлено) |
Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ |
Установлены авторы фейков о боях и шехидах в TikTok (обновлено) |
Маркус Риттер разоблачил армянскую ложь (видео) |
ОЗА обвинила Армению в продолжении расистской политики |
Глава РКЦ надеется на мир между Арменией и Азербайджаном |
Пограничники задержали нарушителей границы, направляющихся из Ирана (фото) |
Эксперты осмотрели могилу в Ходжалинском районе (фото) |
У побережья Сумгайыта обнаружено тело ребенка |
Главное Странности

Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ

Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в "Крокусе" лиц, в том числе и главу СБУ

Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д.А.Дугиной и М.Ю.Фомину (В.Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е.Н.Прилепина и смерти его водителя А.И.Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.

В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации.

Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность», – говорится в заявлении ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в "Крокусе" лиц, в том числе и главу СБУ
Странности

Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ

2024/03/31, 20:14
Россия устами Лаврова «выстрелила себе в ногу» на азербайджанском треке
Странности

Россия устами Лаврова «выстрелила себе в ногу» на азербайджанском треке

2024/03/29, 15:00
Иранское госагентство призвало посла страны в Баку уйти в отставку
Странности

Иранское госагентство призвало посла страны в Баку уйти в отставку

2024/03/29, 11:17
Армения обвинила Россию "в предательстве"
Странности

Армения обвинила Россию «в предательстве»

2024/03/29, 10:53
Макрон сообщил о "свадьбе" в Бразилии
Странности

Макрон сообщил о «свадьбе» в Бразилии

2024/03/29, 10:08
Лавров сделал скандальное заявление по Карабаху: «Путин был удивлен и сказал Пашиняну...»
Странности

Лавров сделал скандальное заявление по Карабаху: «Путин был удивлен и сказал Пашиняну…»

2024/03/29, 09:38
Милонов обозвал Пугачеву «ведьмой»
Странности

Милонов обозвал Пугачеву «ведьмой»

2024/03/29, 00:45
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении
Странности

Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении

2024/03/28, 23:31
В России обнаружили связь террористов из "Крокуса" с Киевом
Странности

В России обнаружили связь террористов из «Крокуса» с Киевом

2024/03/28, 19:17