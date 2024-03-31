Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ

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Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д.А.Дугиной и М.Ю.Фомину (В.Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е.Н.Прилепина и смерти его водителя А.И.Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.

В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации.

Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность», – говорится в заявлении ведомства.