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В армии почтили память жертв Геноцида азербайджанцев (фото)

В армии почтили память жертв Геноцида азербайджанцев (фото)

По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен цикл поминальных мероприятий по случаю 31 марта – Дня геноцида азербайджанцев. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На церемониях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, и жертв геноцида, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На мероприятиях было подчеркнуто, что с 30 марта по 3 апреля 1918 года в городе Баку и регионах Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальянах, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и в других местностях вооруженными отрядами Бакинских советов и армянских дашнаков была совершена зверская резня азербайджанцев.

Было отмечено, что в соответствии с указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года, 31 марта ежегодно отмечается на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев.

Была особо подчеркнута значимость целенаправленных мер, проводимых президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой, а также Фондом Гейдара Алиева по информированию всего мира о совершённом армянами геноциде азербайджанцев.

На поминальных мероприятиях были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром им. А.Асланова, проведены фотовыставки, продемонстрированы документальные фильмы, на занятиях по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции.

Военнослужащие посетили памятники жертвам геноцида и могилы сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы наших земель.

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