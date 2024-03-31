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Эксперты осмотрели могилу в Ходжалинском районе (фото)

Эксперты осмотрели могилу в Ходжалинском районе (фото)

Могила, обнаруженная на территории Галадареси Ходжалинского района, осмотрена экспертами.

Найденные в этом районе человеческие останки принадлежат как минимум трем людям, сообщает «Тренд». В настоящее время продолжаются работы в направлении полного обследования места происшествия.

Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, после обследования территории будут проведены раскопки и эксгумационные работы.

Согласно заявлению председателя Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Шакира Мусаева, число человеческих останков в недавно обнаруженном захоронении в Ходжалы может увеличиться.

По его словам, сейчас здесь работают судебно-медицинские эксперты.

«28 марта человеческие останки были обнаружены возле водоема, расположенного в освобожденной от оккупации части города Ходжалы под названием Галадере. Найденные человеческие останки будут упакованы и вывезены. После проведения расследований станет известен возраст людей и условия, при которых они умерли», – добавил Шакир Мусаев, которого цитирует «Тренд».

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