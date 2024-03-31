Финские войска могут обрушиться в Украине на российские

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В перспективе Финляндия может отправить свой военный контингент в Украину, но сейчас в этом нет необходимости. Такое заявление сделала глава финского МИД Элина Валтонен в интервью для британского издания Financial Times.

«Сейчас не время отправлять войска [в Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать», — пояснила дипломат.

Валтонен добавила, что на Западе не готовы с точностью прогнозировать дальнейшее развитие конфликта в Украине и его исход. В связи с этим «раскрывать карты» сейчас было бы неразумно, заключила она.