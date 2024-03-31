На данный момент на освобожденных территориях выявлено 16 массовых захоронений, сообщил «Минвалу» Эльдар Самадов, заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.
По его словам, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся поисковые, эксгумационные и раскопочные работы.
В настоящее время на освобожденных территориях насчитываются костные останки около 600 человек.
Об этом сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.
По словам Гасанова, которые приводит «Репорт», экспертиза частично завершена, в том числе идентифицированы останки некоторых лиц.
”Они были переданы родным через Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без граждан”, – отметил он.