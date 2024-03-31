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На освобожденных территориях выявлено 16 массовых захоронений

На освобожденных территориях выявлено 16 массовых захоронений

На данный момент на освобожденных территориях выявлено 16 массовых захоронений, сообщил «Минвалу» Эльдар Самадов, заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.

По его словам, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся поисковые, эксгумационные и раскопочные работы.

В настоящее время на освобожденных территориях насчитываются костные останки около 600 человек.

Об этом сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

По словам Гасанова, которые приводит «Репорт», экспертиза частично завершена, в том числе идентифицированы останки некоторых лиц.

”Они были переданы родным через Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без граждан”, – отметил он.

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