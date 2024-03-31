Турецкие силовики задержали десятки пособников ИГ (видео)

Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в соцсети Х написал руководитель МВД страны Али Ерликая.
«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», – отметил он.
Большинство из задержанных (10 человек) были арестованы в Анкаре. В ходе операции было изъято значительное количество документов и цифровых носителей, связанных с деятельностью ИГ.
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024