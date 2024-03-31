Турецкие силовики задержали десятки пособников ИГ (видео)

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Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в соцсети Х написал руководитель МВД страны Али Ерликая.

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», – отметил он.

Большинство из задержанных (10 человек) были арестованы в Анкаре. В ходе операции было изъято значительное количество документов и цифровых носителей, связанных с деятельностью ИГ.