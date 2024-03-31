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ВСУ уничтожили еще 35 единиц вражеской бронетехники и 44 артсистемы

ВСУ уничтожили еще 35 единиц вражеской бронетехники и 44 артсистемы

За прошедшие сутки, 30 марта, украинские военные ликвидировали еще 650 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 442 170 единиц личного состава.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 442 170 (+650) человек ликвидировано;

танков – 6966(+15) ед.;
боевых бронированных машин – 13304 (+20) ед.;
артиллерийских систем – 11050 (+44) ед.;
РСЗО – 1023 (+0) ед.;
средства ПВО – 743 (+7) ед.;
самолетов – 347 (+0) ед.;
вертолетов – 325 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30) ед.;
крылатые ракеты – 2048 (+2) ед.;
корабли/катера – 26 (+0) ед.;
подводные лодки – 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 14717 (+47) ед.;
специальная техника – 1823 (+9) ед.

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