Дипломатическая миссия посла Ирана в Азербайджане завершилась |
Президент Болгарии позвонил Ильхаму Алиеву и выразил сожаление по поводу переноса своего визита в Баку |
Россия вновь предупредила Армению: Ереван может остаться у разбитого корыта |
Азербайджанское ТВ прояснило ситуацию с интервью Араиком Арутюняном |
Новоизбранный президент Сенегала: «Настало время для Франции убрать колено с нашей шеи» |
Армения приняла неожиданное для пропагандиста Соловьева решение |
Россия ударила по энергообъектам Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции |
Гаджиев: Азербайджан становится важным транспортно-логистическим центром на Южном Кавказе (видео) |
Симонян: Членство в ЕС является «наиболее приемлемым вариантом» для Армении |
Главное Общество

В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

С 30 марта на территории страны погодные условия ухудшатся.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове утром ожидается кратковременное усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, с вечера 30-го по утро 31-го марта северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, иногда до 20-23 м/с. Ожидаются периодические осадки, в некоторых частях полуострова, возможно, интенсивные.

В северных и западных районах Азербайджана с полудня 30 марта и до утра 31 марта местами ожидаются осадки, в горных районах – снег. В отдельных местах (Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Аран, Горный Ширван, Губа-Гусар, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, днем 30-го в отдельных местах – до 23-28 м/с.

В реках увеличится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку ожидаются ливни и сильный ветер
Общество

В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

2024/03/29, 19:29
Пыль в бакинском воздухе сохранится в течение двух дней
Общество

Пыль в бакинском воздухе сохранится в течение двух дней

2024/03/29, 17:42
В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира
Общество

В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

2024/03/29, 17:30
В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок
Общество

В Баку начинается частичное субсидирование пригородных пассажирских перевозок

2024/03/29, 17:09
На заводе в Сумгайыте погиб рабочий
Общество

На заводе в Сумгайыте погиб рабочий

2024/03/29, 16:57
Джаббаров и Роккасальво обсудили возможности для партнерства в рамках COP29
Общество

Джаббаров и Роккасальво обсудили возможности для партнерства в рамках COP29

2024/03/29, 16:46
В Баку начал функционировать очередной электробус
Общество

В Баку начал функционировать очередной электробус

2024/03/29, 15:53
В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов
Общество

В Азербайджане за 2 месяца по гослинии выданы ипотечные кредиты на 52 млн манатов

2024/03/29, 15:03
В праздники поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно
Общество

В праздники поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно

2024/03/29, 15:00