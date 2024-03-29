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В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

В летнем расписании AZAL представлено более 50 городов мира

С 31 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL переходит на летнее сезонное расписание. Оно будет действовать до 26 октября, сообщает ЗАО Azerbaijan Airlines.

В летнем расписании авиакомпания представила более 50 городов мира, предлагая широкий выбор направлений для путешествий.

С апреля по октябрь рейсами авиакомпании можно отправиться в различные уголки мира, включая такие города Азии, как Дубай, Тбилиси, Актау, Алматы, Астана, Батуми, Даммам, Джидда, Исламабад, Карачи, Лахор, Медина, Мумбай, Нью-Дели, Пекин, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Эр-Рияд.

Также в рамках летнего расписания доступны различные направления авиакомпании в Турции:

Стамбул: ежедневно по 4 рейса в день;
Анкара: ежедневно по 1 рейсу в день;
Анталья: по 3 раза в неделю с апреля по май, летом рейсы будут выполняться ежедневно;
Бодрум: с конца июня по первую неделю сентября ежедневно;
Даламан: 4 раза в неделю;
Измир: с апреля по середину июня по три раза в неделю, с конца июня по первую неделю сентября ежедневно;
Трабзон: с апреля по май по три рейса в неделю, в летние месяцы добавится еще одна частота.

Помимо этого, AZAL предлагает широкий выбор направлений в Европу, куда можно отправиться в путешествие. Рейсами авиакомпании можно полететь в Барселону, Берлин, Вену, Кишинэу, Тиват, Лондон, Милан, Париж или Прагу и насладиться красотами этих городов.

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