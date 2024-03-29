Джаббаров и Роккасальво обсудили возможности для партнерства в рамках COP29

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Азербайджан и ПРООН (Программа развития ООН) обсудили возможности для партнерства в рамках COP29

Об этом написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Во время встречи с Алессандрой Роккасальво, и.о. Постоянного представителя ПРООН в Азербайджане, наши обсуждения были посвящены повестке дня сотрудничества между организацией и нашей страной. Мы обсудили принятие финансовых механизмов для устойчивого развития, перспективы проектов, направленных на увеличение инвестиций в энергоэффективность, а также возможности для партнерства в рамках COP29», – говорится в публикации.