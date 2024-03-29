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В праздники поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно

В праздники поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно

В связи с праздником Рамазан с 10 по 14 апреля поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно.

Информацию об этом распространило ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что в связи с установлением 6 апреля в качестве рабочего дня – отменяются рейсы поездов по маршруту Баку-Габала-Баку. Вместо этого поезд отправится из Баку в Габалу утром 7 апреля и из Габалы в Баку вечером того же дня.

«Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте учреждения (www.ady.az) или же через приложение «ADY Mobile»», – говорится в информации ЗАО.

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