Главком ВСУ о подготовке Россией наступления на Харьков

190 Просмотров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию «Укринформ» прокомментировал сообщения о возможной подготовке наступления российских войск на Харьков.

«Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность», — сказал военный.

По его словам, украинские военные, в частности, обустраивают фортификационное оборудованию и комплексную систему заграждений. При этом Сырский также сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал.

«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось „просчитать“ противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Сырский.