Милонов обозвал Пугачеву «ведьмой»

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Народная артистка СССР Алла Пугачёва, которой, похоже, светит статус иноагента, решила не выражать свою скорбь по жертвам теракта в «Крокус сити холле» публично, поскольку не хочет даже здесь быть на одной стороне с россиянами. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Пугачёва боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам «Крокус сити холла», поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», – заявил депутат Милонов.

Извиняться или сочувствовать русским, по мнению парламентария, Пугачёвой неудобно: у неё «новая родина, новые хозяева, которые могут её за это осудить».

«Голоса совести и её убеждений давно уже мы не слышим, это просто попытка сохранить себя в новом чужом для неё мире», — добавил депутат.