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У ОДКБ есть проблема с госграницей Армении

У ОДКБ есть проблема с госграницей Армении

У ОДКБ есть проблема в вопросе указания государственных границ Армении. Об этом заявила 28 марта депутат от правящей партии «Гражданский договор» Мария Карапетян в Национальном Собрании во время пресс-конференции.

Более того, по ее словам, которые приводит news.am, у ОДКБ есть проблема и по части ориентации.

«И пока этого не будет сделано (указание государственных границ Армении), ожидать какого-либо шага со стороны Армении неуместно. Таким образом, ситуация продолжает оставаться на том уровне, который зафиксировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. То есть, наше участие заморожено», – сказала Карапетян в ходе пресс-конференции в парламенте.

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