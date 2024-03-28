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Армения не намерена отказываться от российского оружия

Армения не намерена отказываться от российского оружия

Армения не отказывается от поставок вооружения из России.

Об этом заявил глава комиссии парламента Армении по обороне и безопасности, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

«В ходе закрытых слушаний комиссии по обороне все были проинформированы о том, что те закупки, которые были сделаны, сегодня начинают реализовываться. Речь идет об упущениях или непоставленном в Армению оружии. Сейчас Россия частями нашла возможность передать это оружие Армении», – сказал Кочарян в интервью ОТА.

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