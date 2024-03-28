Армения не намерена отказываться от российского оружия

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Армения не отказывается от поставок вооружения из России.

Об этом заявил глава комиссии парламента Армении по обороне и безопасности, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

«В ходе закрытых слушаний комиссии по обороне все были проинформированы о том, что те закупки, которые были сделаны, сегодня начинают реализовываться. Речь идет об упущениях или непоставленном в Армению оружии. Сейчас Россия частями нашла возможность передать это оружие Армении», – сказал Кочарян в интервью ОТА.