Гаджиев: Расмуссен забыл добавить в свой доклад информацию об оплате |
Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году |
СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Казахстан нацелен увеличить поставки нефти через Азербайджан в обход России |
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намик Аббасов |
Число жертв резни в «Крокусе» достигло 143 человек |
Турция может стать крупнейшим поставщиком снарядов в США |
Захарова: Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана |
На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца |
Главное Спорт

Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал в интервью AS, что завершит карьеру, когда перестанет получать удовольствие от футбола.

«Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте», — сказал 36-летний Месси.

По словам Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры. «Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего», — добавил аргентинец.

Теги:
Из этой рубрики
Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь
Спорт

Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

2024/03/28, 01:00
Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»
Спорт

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

2024/03/27, 00:11
Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)
Спорт

Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

2024/03/26, 23:49
Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку
Спорт

Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку

2024/03/26, 21:03
Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду
Спорт

Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду

2024/03/26, 19:15
Наши футболисты с крупным счетом проиграли Украине (фото)
Спорт

Наши футболисты с крупным счетом проиграли Украине (фото)

2024/03/26, 18:42
Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной
Спорт

Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной

2024/03/26, 17:14
Левандовски отказывается от €100 млн в год
Спорт

Левандовски отказывается от €100 млн в год

2024/03/25, 01:33
Араз Абдуллаев усилил среднюю линию "Зире"
Спорт

Араз Абдуллаев усилил среднюю линию «Зире»

2024/03/24, 22:43