Месси рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал в интервью AS, что завершит карьеру, когда перестанет получать удовольствие от футбола.

«Знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу выступать, больше не получаю удовольствия от работы и не помогаю своим товарищам, я оставлю футбол. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не думая о возрасте», — сказал 36-летний Месси.

По словам Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», он пока не думал, что будет делать после завершения карьеры. «Когда придет время, я обязательно найду путь к тому, что меня удовлетворяет и что мне нравится, к новой роли. На спортивном уровне мне повезло: я смог осуществить все свои мечты, и правда в том, что я не мог желать большего», — добавил аргентинец.