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ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов

ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов

Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает Deutsche Welle. По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.

«На первом этапе – уже в ближайшие дни – ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов», – сказал он.

Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов – начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.

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