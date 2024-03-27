Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.
Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает Deutsche Welle. По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.
«На первом этапе – уже в ближайшие дни – ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов», – сказал он.
Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.
А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов – начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.