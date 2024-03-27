Кулеба подчеркнул необходимость Patriot для Украины

79 Просмотров

Украине нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и другие системы противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты жизней.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что особенностью последних российских атак по Украине является применение баллистических ракет. Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также вызывают значительные разрушения.

«Patriot и другие подобные системы являются оборонительными по определению. Они предназначены для защиты жизни, а не для ее отнятия», – добавил глава МИД.