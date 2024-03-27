СЕПА осуждает антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Казахстан нацелен увеличить поставки нефти через Азербайджан в обход России |
Ушел из жизни экс-глава МНБ Намиг Аббасов |
Число жертв резни в «Крокусе» достигло 143 человек |
Турция может стать крупнейшим поставщиком снарядов в США |
Захарова: Россия не поверила в армянский фейк о поставках оружия Украине из Азербайджана |
На территории Сумгайытской детской больницы обнаружено тело младенца |
Франция активизировала разведдеятельность на Южном Кавказе |
Захарова: Россия готова содействовать делимитации границы между Азербайджаном и Арменией |
Главное Армия

Кулеба подчеркнул необходимость Patriot для Украины

Кулеба подчеркнул необходимость Patriot для Украины

Украине нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и другие системы противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты жизней.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что особенностью последних российских атак по Украине является применение баллистических ракет. Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также вызывают значительные разрушения.

«Patriot и другие подобные системы являются оборонительными по определению. Они предназначены для защиты жизни, а не для ее отнятия», – добавил глава МИД.

Теги:
Из этой рубрики
Турция может стать крупнейшим поставщиком снарядов в США
Армия

Турция может стать крупнейшим поставщиком снарядов в США

2024/03/27, 21:20
Кулеба подчеркнул необходимость Patriot для Украины
Армия

Кулеба подчеркнул необходимость Patriot для Украины

2024/03/27, 20:58
В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы
Армия

В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы

2024/03/27, 10:06
Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ
Армия

Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ

2024/03/27, 09:54
Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем
Армия

Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем

2024/03/27, 00:14
Киев: У России в составе ЧФ осталось лишь 5 БДК
Армия

Киев: У России в составе ЧФ осталось лишь 5 БДК

2024/03/26, 21:56
В России считают Буданова «законной целью» (видео)
Армия

В России считают Буданова «законной целью» (видео)

2024/03/26, 17:00
Минобороны: Армения перевозила в Карабах оружие, произведенное после 2020 года
Армия

Минобороны: Армения перевозила в Карабах оружие, произведенное после 2020 года

2024/03/26, 15:10
В Карабахе обнаружен еще один опорный пункт ВС Армении (видео)
Армия

В Карабахе обнаружен еще один опорный пункт ВС Армении (видео)

2024/03/26, 14:57