Президент Бразилии перепутал Макрона с Саркози

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично перепутал приехавшего в южноамериканскую страну с официальным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-лидером республики Николя Саркози, который занимал должность главы государства с 2007 по 2012 год, передает ТАСС.

«Сегодня вечером мы с Саркози поедем в Рио-де-Жанейро», – сообщил президент Бразилии на церемонии награждения вождя амазонских индейцев каяпо Раони Метуктире, где также присутствовал французский лидер. Мероприятие транслировалось онлайн. Участники церемонии поправили Лулу да Силву. «Мы с Макроном отправимся в Рио-де-Жанейро», – исправился он.

Французский президент находится в Бразилии с официальным визитом с 26 по 28 марта. В качестве основных тем для обсуждения заявлены сотрудничество в целях борьбы с глобальными проблемами, в частности с изменением климата, а также экономические отношения.