Баку передал Бишкеку 4-х граждан Кыргызстана

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Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в пресс-релизе правоохранительных органов Кыргызской Республики от 23 марта 2024 года сообщалось, что на территории КР в качестве подозреваемых были задержаны пятеро азербайджанцев.

«Министерство внутренних дел Азербайджана во взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики представило противоположной стороне собранную информацию об упомянутых лицах. В результате расследования было установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой – в Азербайджане.

Также по запросу правоохранительных органов КР на территории Азербайджана было установлено местонахождение четырех граждан Кыргызстана, подозреваемых в связях с указанными лицами, и они были переданы правоохранительным органам Кыргызской Республики», – отмечается в заявлении.

Совместные мероприятия в целях полного и детального расследования упомянутого вопроса продолжаются в условиях взаимодействия с правоохранительными органами КР.