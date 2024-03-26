Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду

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Для российских спортсменов унизительно ехать на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париж в нейтральном статусе. Такое мнение выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы — ещё и под музыку, похожую на «похоронный марш» вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОК не допущены ни в каком статусе!» — отметила она в беседе с РИА «Новости».

По мнению Винер, выступать россиянам в нейтральном статусе было бы допустимо, если бы так делали спортсмены из других стран. Сейчас же весь мир, как указала она, участвует в параде закрытия и открытия соревнований, кроме России.

«Моё мнение было озвучено ещё в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — считает Винер.