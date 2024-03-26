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Киев: У России в составе ЧФ осталось лишь 5 БДК

Киев: У России в составе ЧФ осталось лишь 5 БДК

Украинским военным удалось уничтожить четыре больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота РФ. У врага осталось только пять судов такого типа, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в  во вторник, 26 марта.

«Если брать большие десантные корабли, то их в строю остается пять единиц из 13, которые были у них в начале полномасштабного вторжения», – приводит его слова РБК.

Плетенчук добавил, что четыре из этого количества были уничтожены, еще четыре находились в ремонте, среди которых «Азов» и «Ямал», на днях получившие повреждения. Теперь можно еще добавить сюда «Константина Ольшанского».

«То есть в общей сложности было 14. Пять остаются в строю по состоянию на данный момент. И пять фактически находятся в ремонте вместе с «Константином Ольшанским», – пояснил спикер.

По его данным, всего в Крыму россияне ремонтируют 15 поврежденных судов. Поэтому можно сказать, что треть корабельного состава Черноморского флота РФ фактически выведена из строя или уничтожена.

«К сожалению, если брать качественные показатели, остаются в строю самые опасные образцы вооружения – это носители крылатых ракет «Калибр». Среди которых есть подводные и надводные лодки», – отметил Плетенчук.

Он напомнил, что такого типа кораблей уничтожено Украиной два: подлодка «Ростов-на-Дону» и малый ракетный корабль «Аскольд».

«Поэтому в принципе их десяток в среднем. Потому что эта цифра колеблется в зависимости от боеготовности, остается в строю. Однако у них проблемы с логистикой. И, как видите, в течение длительного времени они не применяются», – резюмировал Плетенчук.

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