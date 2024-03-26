Минобороны: Армения перевозила в Карабах оружие, произведенное после 2020 года

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Количество вооружения и тяжелой военной техники, которое продолжают находить на территории Карабаха после антитеррористической операции, свидетельствует о превращении этих территорий в одну из самых милитаризованных зон не только в регионе, но и в мире.

Об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Отмечено, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вместо полного вывода своих войск с территории Азербайджана, армянская сторона, в частности, незаконно переправляла в Карабахский экономический район оружие и боеприпасы, произведенные после 2020 года, в том числе мины, создала новые заминированные территории вдоль линии соприкосновения протяженностью около 480 км, более 500 боевых позиций и укреплённых долговременных огневых точек, более 350 огневых позиций для различных типов артиллерийских установок, установила средства разведки и наблюдения, а также сосредоточила войска, способные вести наступательные операции.