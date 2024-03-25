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Сколько мобильного интернет-трафика ежемесячно расходуют в среднем жители Азербайджана

Сколько мобильного интернет-трафика ежемесячно расходуют в среднем жители Азербайджана

В 2023 году 86% населения Азербайджана пользовались интернетом, а количество пользователей фиксированного широкополосного интернета на 100 человек составляло 20.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, передает Report.

Число уникальных пользователей мобильного интернета в Азербайджане в прошлом году составило 64%, а объем ежемесячного мобильного широкополосного трафика на одного человека – 2,3 гигабайта.

По данным 2021 года, 43% населения страны старше 15 лет совершали цифровые платежи.

При этом Азербайджан набрал 0,69 балла в индексе электронного правительства ООН.

«В ряде стран с уровнем дохода выше среднего наблюдается огромный рост экспорта ИТ-услуг после пандемии. 6 из 10 таких стран расположены в Европе и Центральной Азии. Эти страны увеличили экспорт ИТ-услуг на 30-130% в 2019-2022 годах», – говорится в отчете.

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