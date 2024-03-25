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МЧС предупреждает население

МЧС предупреждает население

По информации Национальной гидрометеорологической службы, до 27 марта на территории Азербайджана прогнозируется нестабильная погода, ожидаются осадки, в ряде районов интенсивные, сильный ветер, паводки и сели на некоторых реках.

Как сообщили в МЧС, в связи с этим министерство призывает население быть осторожными в такую погоду и соблюдать соответствующие правила безопасности.

В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, в это время необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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