Правительство Молдовы отреагировало на удар по вертолету в Тирасполе

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Правительство Молдовы считает фальшивыми кадры удара по военному вертолету в Тирасполе, которые распространили телеканалы самопровозглашенной Приднестровской Республики, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции в правительстве Молдовы.

МО Молдовы заявило, что не располагает возможностью для расследования теракта в Тирасполе.

«Распространенные материалы содержат явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что пожар на вертолете был вызван не дроном, фигурирующим на кадрах, а другими факторами. Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе по обе стороны Днестра», – утверждается в сообщении.

17 марта телеканалы распространили видеозапись удара дроном по транспортному вертолету Ми-8МТ вооруженных сил непризнанной республики, который хранился на бывшем военном аэродроме севернее Тирасполя рядом с границей Украины. Как сообщил Следственный комитет самопровозглашенной Приднестровской Республики, атака производилась с помощью FPV-дрона. На месте происшествия специалисты обнаружили различные части разорвавшегося дрона, которые направлены на экспертизу.

МИД самопровозглашенной Приднестровской Республики назвал атаку терактом и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом – ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться Кишиневу. В этот же день правительство Молдовы опровергло причастность Киева к инциденту, а президент республики Майя Санду назвала его провокацией.