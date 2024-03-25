Лунный модуль США вышел из строя

76 Просмотров

Американский лунный модуль Nova-C («Одиссей»), переведённый в начале марта в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, не смог выдержать экстремально низкие температуры и навсегда прекратил свою работу.

Об этом сообщает компания-разработчик аппарата Intuitive Machines.

«Специалисты управления полетом пришли к выводу, что их прогнозы были верны – энергосистема «Одиссея» больше не сможет отправить на Землю сигнал. Это подтверждает, что «Одиссей» навсегда прекратил свою работу, оставшись в истории первым коммерческим лунным модулем, осуществившим посадку на Луну», – говорится в сообщении компании.

Модуль был переведён в «режим сна» 1 марта. Аппарат прилунился 23 февраля в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли.

По расчётам инженеров, аппарат не смог бы выдержать экстремально низкие температуры, однако было принято решение через несколько недель попробовать вернуть «Одиссей» к работе, на случай если его системы смогли бы сохранить работоспособность.

При посадке, которая прошла нештатно из-за отказа ряда бортовых систем, аппарат сломал одну из опор. В результате модуль сел на поверхности Луны опрокинувшись на бок под углом 30 градусов от поверхности. Из-за этого его солнечная панель не была точно сориентирована на солнце для полноценной подзарядки батареи. Между тем «Одиссей» смог проработать на поверхности Луны более шести дней. Все инструменты и полезная нагрузка функционировали штатно и собрали большой массив данных общим объемом около 350 мегабайт, которые были переданы на Землю.

Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.