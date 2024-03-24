3 человека пострадали в ДТП на автодороге Нахчыван-Садарак

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На автодороге Нахчыван-Садарак произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Инцидент произошел в селе Пусйан Шарурского района, уточняет «Репорт».

Водитель автомобиля «Мерседес», который двигался на большой скорости, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Аралыг Шарурского района Гюльназ Гяляндар гызы Гасанова (1953 г.р.), Пюнхан Гасан оглу Рзаев (1970 г.р.) и Сайяра Хидаят гызы Гасанова (1987 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую центральную больницу, состояние П.Рзаева оценивается как тяжелое, состояние двух пассажирок – средней тяжести.

По факту ведется расследование.