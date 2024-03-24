Turkish Airlines спустя 10 лет вновь полетит в Ливию

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines спустя 10 лет возобновит полеты в Ливию. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Ливии Абдулхамида Дибейбе.

«После почти 10-летнего перерыва Turkish Airlines со следующей недели возобновит полеты в Ливию», – заявил премьер-министр, слова которого приводит TurkicWorld.

По его словам, начало полетов Turkish Airlines в Ливию является показателем стабильности в его стране.

Гендиректор Turkish Airlines Билал Экши уточнил, что в Ливию будет выполняться три рейса в неделю.