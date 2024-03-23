Спикер парламента Сьерра-Леоне: Азербайджан вдохнул новую жизнь в Движение неприсоединения

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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации для участия в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза, встретилась 23 марта в Женеве с председателем парламента Республики Сьерра-Леоне Абассом Чернором Бунду, сообщает «Азертадж».

На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития межпарламентских связей, а также важности сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе беседы отмечалась большая роль Азербайджана в деятельности Движения неприсоединения (ДН) и Парламентской сети организации. Было подчеркнуто, что в период председательства Азербайджана были предприняты серьезные шаги по институциональному развитию ДН, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева были учреждены Парламентская сеть и Молодежная организация Движения неприсоединения.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что Парламентская сеть Движения неприсоединения является важной платформой для развития парламентской дипломатии, расширения связей между законодательными органами стран-членов организации, а также консолидации усилий для решения ряда вопросов, стоящих перед человечеством.

Высоко оценив инициативы Парламентской сети Движения неприсоединения и ее усилия по расширению деятельности, спикер парламента Сьерра-Леоне Абасс Чернор Бунду отметил, что председательство Азербайджана вдохнуло новую жизнь в эту организацию и определило новые направления ее деятельности. По его словам, Парламентская сеть Движения неприсоединения уделяет внимание самым актуальным проблемам и вызовам дня. Он дал высокую оценку позиции Азербайджана в вопросе деколонизации.

Стороны также говорили о важности развития межпарламентских связей, отмечалось, что встречи, которые проводятся в рамках Межпарламентского союза и других международных организаций, служат укреплению связей между законодательными органами органов двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.