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AZAL обратилось к пассажирам, вылетающим в Москву

AZAL обратилось к пассажирам, вылетающим в Москву

В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве авиакомпания Azerbaijan Airlines просит пассажиров, вылетающих из российской столицы, прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета, сообщили в пресс-службе AZAL.

При обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с произошедшим трагическим событием в «Крокус Сити Холл», вылетающих в период с 23.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки.

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