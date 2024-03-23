Кямаледдин Гейдаров соболезнует Александру Куренкову

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Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Александру Куренкову.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

К.Гейдаров выразил российскому коллеге соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Министр также выразил глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.