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Британия предоставит Украине дроны и системы ПВО

Британия предоставит Украине дроны и системы ПВО

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Британии в Х.

В ведомстве отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым управляет Британия.

По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

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