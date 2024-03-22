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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, утром осадки прекратятся, в течение дня будет преимущественно без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Утром местами туман. Северо-западный ветер усилится во второй половине дня.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Днем осадки прекратятся. В отдельных районах временами туман. Днем западный ветер усилится в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

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