Хикмет Гаджиев: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом |
Что произойдет на Южном Кавказе после 5 апреля? |
Хикмет Гаджиев: Отношения с Китаем будут только расширяться в будущем |
США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана |
Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану |
Путин отреагировал на масштабные удары ВСУ по Белгороду: У нас есть «свои планы» |
Кремль: Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность |
США и Турция договорились по антироссийским санкциям |
Главное Мир

Западные компании покупали титан из России, несмотря на санкции

Западные компании покупали титан из России, несмотря на санкции

Западные компании с февраля прошлого года закупили российского титана на сотни миллионов долларов в обход введенных санкций против РФ.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на обзор данных российского экспорта за 2022 и 2023 годы.

«Спустя два года после начала конфликта в Украине российский титан продолжает течь на Запад», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации издания, страны Запада остаются зависимыми от России в отношении ряда товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. По мнению военных и промышленных аналитиков, в случае с титаном такая зависимость вызывает опасения касательно безопасности, поскольку данный металл жизненно необходим в производстве коммерческих и военных самолетов.

Так, российская компания «ВСМПО-Ависма» (входит в госкорпорацию «Ростех»), не подпавшая под санкции ЕС и США, на протяжении двух лет подряд экспортировала титан в западные страны на суммы свыше $300 млн ежегодно. При этом большая часть поставок приходилась как раз на те западные страны, которые поддерживали Украину — Британию, США, ФРГ и Францию.

Теги:
Из этой рубрики
Пучдемон намерен принять участие в выборах в Каталонии
Мир

Пучдемон намерен принять участие в выборах в Каталонии

2024/03/22, 00:43
Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной
Мир

Лидеры ЕС решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

2024/03/22, 00:29
В WhatsApp появится новая функция
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2024/03/22, 00:21
Западные компании покупали титан из России, несмотря на санкции
Мир

Западные компании покупали титан из России, несмотря на санкции

2024/03/22, 00:03
В МИД РФ прокомментировали заявление Макрона про отправку войск в Украину
Мир

В МИД РФ прокомментировали заявление Макрона про отправку войск в Украину

2024/03/21, 23:27
В Пентагоне заявили, что Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи США
Мир

В Пентагоне заявили, что Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи США

2024/03/21, 23:13
WSJ: РФ будет готова к новой войне через несколько лет, Европе понадобятся десятилетия
Мир

WSJ: РФ будет готова к новой войне через несколько лет, Европе понадобятся десятилетия

2024/03/21, 22:41
ГА ООН приняла первую резолюцию о регулировании искусственного интеллекта
Мир

ГА ООН приняла первую резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

2024/03/21, 22:24
Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат
Мир

Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат

2024/03/21, 22:06