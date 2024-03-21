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В России началось массовое производство сверхмощных трехтонных авиабомб ФАБ-3000

В России началось массовое производство сверхмощных трехтонных авиабомб ФАБ-3000

В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам поездки министра Сергея Шойгу на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», – говорится в заявлении российского ведомства.

По российским данным, использовать ФАБ-3000 официально может только дальний бомбардировщик Ту-22М3, однако этот самолет не умеет использовать бомбы с УМПК. Одним из основных носителей боеприпасов с этим модулем является фронтовой бомбардировщик Су-34, однако он в свою очередь официально не является носителем ФАБ-3000.

Возможно, впоследствии Су-34 и Ту-22М3 пройдут соответствующую модернизацию. Формально, препятствий для этого немного, ведь максимальная боевая нагрузка Су-34 достигает 12 тысяч килограмм при боевом радиусе 1000 киломентров.

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