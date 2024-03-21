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Пограничники предотвратили контрабанду около 102 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан (видео)

Пограничники предотвратили контрабанду около 102 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан (видео)

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Инцидент произошел 20 марта в 23:36 на служебной территории погранотряда «Горадиз». Сотрудники ГПС обнаружили на берегу реки Араз резиновую лодку, в которой находились наркотики общим весом 102 кг (89 кг 940 г марихуаны, 4 кг 660 г героина, 7 кг 400 г метафетамина) и 8 010 упаковок таблеток Метадон М 40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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