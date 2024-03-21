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Итоги выборов президента России: Путин набрал 87,28% голосов

Итоги выборов президента России: Путин набрал 87,28% голосов

Итоговый результат действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, сообщает «ТАСС».

«За Николая Михайловича Харитонова проголосовали 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сказала Памфилова.

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