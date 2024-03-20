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Гордон: «По моим данным, война в этом году закончится»

Гордон: «По моим данным, война в этом году закончится»

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон сделал смелый прогноз относительно исхода вооруженного конфликта между Украиной и Россией, заявив, что война закончится в текущем году.

Во время интервью, которое он дал Василию Голованову, Гордон отметил, что до конца года на территорию Украины будут введены военные силы НАТО, которые начнут подготовку украинских военных к использованию новейшего вооружения из Западных стран.

По его словам, подобное развитие событий аналогично введению войск США и СССР на территории Вьетнама и Кореи в XX веке, что, как считает Гордон, привело к завершению соответствующих военных конфликтов.

«По моим данным, война в этом году закончится. Западные войска войдут в Украину и разгромят Россию новейшим вооружением», – заявил он. Ранее Гордон анонсировал важные события мирового масштаба, которые станут сокрушительными для РФ.

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