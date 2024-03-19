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Спортсмены России и Беларуси не смогут принять участие в олимпийском параде в Париже

Спортсмены России и Беларуси не смогут принять участие в олимпийском параде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

«Российские и белорусские спортсмены не примут участия в параде спортсменов. Это решение было принято единогласно. Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр», – сказал Маклауд.

Он также отметил, что решение по участию российских и белорусских атлетов в церемонии закрытия Игр будет принято позднее. «Решение относительно участия индивидуальных нейтральных атлетов в церемонии закрытия в Париже будет принято на более позднем этапе. Стоит принять во внимание, что не все команды принимают участие в церемонии закрытия», – заключил Маклауд.

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