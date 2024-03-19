Лачинцы отметили последний вторник перед Новрузом (фото)

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Жители Лачина, возвратившиеся в родные края спустя много лет, с большим воодушевлением отметили последний вторник перед Новруз байрамы. На праздничном мероприятии, организованном на берегу реки Хакари, также была организована ярмарка Новруза под названием «Джан Лачин», сообщает «Азертадж».

В праздничном мероприятии, инициированном и организованном совместно Специальным представительством президента Азербайджана, ООО «Служба благоустройства города Баку» и Министерством культуры, приняли участие официальные лица, жители Лачина, работники, занятые в строительстве и благоустройстве Лачина, а также гости.