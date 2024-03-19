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AYNA предупредило таксистов

AYNA предупредило таксистов

В последние дни поступают заявления о выдаче водителям легковых автомобилей такси удостоверений за определенную плату без участия в тренингах по прохождению специальной подготовки.

В связи с этим Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в очередной раз сделало предупреждение.

«Личное участие в тренингах, направленных на совершенствование знаний и навыков водителей такси, является обязательным. Свидетельства, выданные водителям, успешно прошедшим специальную подготовку, хранятся в электронной системе. QR-код оригинального сертификата перенаправляется на сайт ayna.empro.az, и в это время отображается электронная форма свидетельства. Подделка документа может быть идентифицирована во время считывания QR-кода.

Подлинность свидетельства будет проверяться при выдаче пропускного удостоверения на пассажирскую деятельность такси и пропускной карты.

Отметим, подделка официальных документов является случаем, создающим состав преступления», – сообщили в Агентстве.

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