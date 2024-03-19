Тофиг Зульфугаров: Этот фактор Пашинян затягивает, чтобы продлить свое политическое существование

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями приграничных сел Тавушской области сказал, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то может начаться война. Причем уже в конце недели. Таким образом, для того, чтобы армяне освободили эти законные земли Азербайджана, и Армения передала их нашей стране, Пашиняном был применен хитрый ход, заключающийся в том, что эти люди столкнутся с угрозой войны. Прокомментировать эти заявления Minval.az попросил экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофига Зульфугарова.

– Действительно ли Азербайджан готов начать новую войну за эти села или Пашинян в ходе встречи с армянами-жителями эксклавных сел возле Товузского района лишь пригрозил своим гражданам, чтобы обелить себя?

– Мне кажется, высказывание Пашиняна больше направлено на формирование внутренней повестки. Я бы больше связывал происходящее с процессами, происходящими в самой Армении. Потому что, как известно, он подвергается по разным поводам критике со стороны различных кругов политического спектра Армении. Его упрекают и за результат войны и за многое другое. Трудно предположить, почему он конкретно с селами поставил вопрос таким образом. Да, Азербайджан требует исполнения обязательств, которые взяла на себя Армения. И понятное дело, что затягивать выполнение этих обязательств, как и обязательства предоставить коридор, не стоит, потому что ситуация все больше и больше будет склоняться к усилению конфронтационной напряженности. Исходя из этого, сложно понять логику высказываний Пашиняна.

– Можно ли считать эти слова Пашиняна политическим ходом, направленным на затягивание времени, чтобы, вооружившись за счет Запада и Индии до достаточного уровня, в будущем отказать Азербайджану в передаче эксклавных территорий?

– Это больше связано с тем, чтобы поддерживать на повестке дня тему слабой Армении, которой все угрожают. Именно с этим связана одна из причин, по которой он использует такую лексику. Что касается вооружения, то следует исходить из реалий: ни Франция, ни Индия не в состоянии вооружить Армению таким образом, чтобы их вооруженные силы могли каким-то образом быть конкурентоспособными азербайджанским Вооруженным силам.

Для этого требуется много сил и времени. Одними поставками вопрос не решить. Поэтому этот фактор Пашинян затягивает только, чтобы продлить свое политическое существование. Не решая ничего, как, собственно, и другие предыдущие руководители Армении, они как бы откладывают те или иные темы в долгий ящик. Хотя прекрасно понимают, что затягивание приведет их к плачевным результатам. Так что это политический эгоизм и с ним все ясно. Я бы больше связал заявление с этим, чем с другими вопросами.

– Есть ли в международной практике примеры, когда государства таким образом передавали или обменивались территориями?

– Процесс делимитации и демаркации границ сложный. В нем применяются различные методики, в том числе применяется обмен различных территорий. Это нормальная практика, и здесь мы ничего нового сказать и предложить не можем.

Рауф Насиров