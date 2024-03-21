Крупнейшие державы мира не могут справиться с йеменскими хуситами

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Сообщения об атаках на морские суда в Красном море, чаще всего на гражданские, по-прежнему приходят с пугающей регулярностью. Йеменские хуситы продолжают свое «политически мотивированное пиратство», по сути, парализовав судоходство в Красном море и оставив не у дел Суэцкий канал. Страны созданной США коалиции по борьбе с этим новоявленным пиратством продолжают свою кампанию и регулярно наносят воздушные удары по йеменским аэропортам, в том числе в городе Ходейда.

Когда хуситы только объявили свою «пиратскую войну» Израилю, а США и их союзники в ответ обещали развернуть свою операцию в Красном море, это ещё воспринималось как горячая и драматичная новость. Но сегодня острота восприятия заметно притупляется. Сообщения о том, что хуситы атаковали корабль, приходят с неотвратимой регулярностью, новости об ответных ударах – тоже. Можно посоветовать: «информационной рутиной» и «белым шумом» может стать даже полномасштабная война, если за ней, по выражению Антуана де Сент-Экзюпери, «наблюдать с балкона».

Есть, конечно, шанс, что хуситы прекратят свои атаки, когда закончится израильская военная операция в секторе Газа. Хуситы, напомним, начали нападать на суда именно в ответ на неё. Но шанс – это не гарантия. Тем более что планку требований хуситы могут повышать до бесконечности. Точнее, это за них будет делать иранская «муллократия». И пока что нет гарантии, что атаки на суда вскоре будут прекращены. Более того, как уже отмечалось, хуситы — не просто пираты, которые могут прекратить нападать на суда, потому что возможная прибыль не оправдывает возросшего риска. Здесь мотивы вполне политические – со всеми вытекающими. А значит, «головная боль» в Красном море, увы и ах, надолго. И в том, что сообщения об атаках на корабли и ответных ударах стали «белым шумом», и заключена главная опасность происходящего сегодня в Йемене и вокруг него.

Да, йеменские хуситы вооружены далеко не «камнями и палками». Они располагают весьма солидным оружейным арсеналом, включая и баллистические ракеты. И поток оружия из Ирана продолжается. Но при этом называть хуситов даже «прокси-армией» очень трудно. Определение, данное им на политических пабликах в соцсетях, — «парни в резиновых шлёпанцах» — остается на удивление точным. Но если новости из акватории Красного моря уже напоминают «день сурка», и меняются только названия кораблей и судоходных компаний, которым они принадлежат – это верный признак, что ведущие страны Запада, которые направили свои военные контингенты в Красное море, если называть вещи своими именами, не могут сделать с этими «парнями в резиновых шлёпанцах» ровным счётом ничего. У США, Франции и их союзников просто не оказалось достаточно действенного «рецепта».

Нет, на бумаге все выглядело очень устрашающе и эффектно: США и их союзники направляют в Красное море свои военные корабли, после чего у хуситов должна начаться паника, и они прекратят нападать на торговые суда. Разумеется, коалиция должна была блокировать поставки оружия из Ирана для йеменских «прокси».

Но вся проблема в том, что «акции устрашения» не получилось. Эффект от «демонстрации флага» или наступает сразу, или не наступает вообще. И если хуситы наутро после объявления о военно-морской операции в Красном море не сложили оружия и не прекратили нападать на корабли – это значит, что они не испугались и продолжат свои атаки.

И что теперь делать США и их союзникам? Продолжать прежнюю линию? Но выбранная тактика не эффективна, она не дает гарантий успеха, а чем дольше продолжаются нападения на суда, тем больше имиджевый ущерб будет нести международная «антихуситская» коалиция. Свернуть миссию и уйти? Это «имиджевое самоубийство». Есть, конечно, ещё один вариант – высадить на йеменском побережье полноценный сухопутной контингент. Но операция в Йемене не будет легкой прогулкой. Более того, провести эффектную интервенцию можно, а вот взяться за обустройство Йемена — это уже задача посложнее. Не говоря о том, что этот самый «сухопутный контингент» обязательно столкнётся с партизанской войной в Йемене.

И в результате США продолжают терять очки. И нечаянно демонстрировать, что американское военное присутствие – это ещё не гарантия, что «проблема будет решена».

Нурани, обозреватель